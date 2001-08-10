Дед Мороз ждет писем от сахалинцев

До 30 декабря в отделении Почты России на улице Ленина, 220 будет работать «Почта Деда Мороза». Жители города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ФГУП «Почта России».

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя, и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика.

Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях региона предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители Дальнего Востока могут поздравить своих родных и друзей.