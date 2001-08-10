В торговых центрах Южно-Сахалинска заработала система информирования о ЧС

Сегодня, 15 декабря, в южно-сахалинском торговом центре состоялся запуск системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Данная система позволит оперативно проинформировать большое число жителей и гостей города о надвигающейся непогоде или иных рисках. На сегодняшний день работают шесть экранов в пяти крупнейших торговых центрах столицы островного региона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Один элемент системы – это экран и расположенное под ним электронное табло с «бегущей строкой». Информация на данные устройства выводится централизованно. При поступлении информации о прогнозируемых опасных явлениях, специалисты дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области готовят соответствующие сообщения и отправляют их на экраны, расположенные в торговых центрах «Столица», «Панорама», «Сити-молл», «Калинка» и «Рояль».

«Данная система станет частью ОКСИОН (общероссийской комплексной системы оповещения и информирования населения – прим. авт.). Для нас очень важно, чтобы как можно большее число людей своевременно были проинформированы о надвигающейся непогоде или иных опасностях, ведь известная с античных времён фраза «Предупреждён – значит вооружён» не потеряла своей актуальности и сегодня. Важным моментом является также то, что максимум посетителей в торговых центрах приходится на вечерние часы, когда люди возвращаются с работы. В это время большая часть граждан не пользуется интернетом или телевидением, поэтому существует вероятность, что экстренное предупреждение будет получено ими с задержкой. А теперь у нас есть возможность заполнить и этот пробел, размещённые экраны позволят получить достоверную информацию в максимально короткие сроки» - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Вячеслав Мурнаев.

Реализация проекта по настройке системы оповещения велась на протяжении полугода. За это время был проведён анализ обстановки, получены необходимые согласования, установлено и настроено оборудование. Всем этим занималось Сахалинское региональное отделение Россоюзспаса. Кроме того, с администрациями торговых центров велась работа по обоснованию проекта и значимости системы информирования для посетителей центров.

«В целом, общий язык с собственниками торговых центров удалось найти за короткое время. Все, безусловно, понимают важность и нужность своевременного предупреждения об опасных явлениях. Хотелось бы поблагодарить руководителей пяти торговых центров, которые на безвозмездной основе предоставили площади и взяли на себя расходы по электроснабжению экранов. Особо хотелось бы отметить усилия сотрудников «Столицы», которые с большим желанием включились в работу» - прокомментировал реализацию проекта председатель Сахалинского отделения Россоюзспаса Евгений Чёрный.

Гостями на открытии экрана стали дети. С ними активно общались мультипликационные герои Сеня и кот Васька. В разговоре выяснилось, что воспитанники детских садов хорошо знают правила безопасного поведения в зимнее время и знакомы с приключениями мультгероев. По мотивам этих приключений были созданы комиксы, где в доступной форме показаны опасные ситуации и действия, которые необходимо в этих случаях предпринимать. Новое издание таких комиксов юные знатоки правил безопасности получили в подарок.

Проект по созданию системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей реализован в рамках программы «Что делать в ЧС», участниками которой являются Правительство Сахалинской области, компания «Сахалинская энергия» и Главное управление МЧС России по Сахалинской области.