Фронтовик из Южно-Сахалинска отметил юбилей

Сегодня в областном центре прошло чествование ветерана Великой Отечественной войны, известного общественника Николая Николаевича Сандлера.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, поздравить с 90-летним юбилеем пришли официальные лица, ветераны и товарищи по общественной работе, родные и близкие.

«Позвольте выразить Вам глубокую признательность за искреннюю любовь к Отчизне и мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны. Ваш опыт и знания, особая нравственная закалка и гражданское неравнодушие крайне ценны для нас», - отмечено в приветственном адресе, который по поручению главы города вручил Николаю Николаевичу вице-мэр Алексей Фризюк. Он поблагодарил юбиляра за истинный пример патриотизма и служения Отечеству в годы военного лихолетья и в мирное время и пожелал ему крепкого здоровья.

Николай Николаевич - один из почетных жителей города Южно-Сахалинска, биография которого поистине легендарная. В 1944 году он был призван в войска правительственной связи. После окончательной победы во Второй мировой продолжил службу в Приморском крае, в Уссурийске. Год он провел там, а потом отправился в Гродековский Краснознаменный ордена Кутузова 2-й степени пограничный отряд, где прослужил 22 года. Так получилось, что в Гродековском отряде Николай Николаевич охранял границу на том участке, где наступал на японцев. В 1968 году его перевели на Сахалин. На островной земле он прослужил еще 20 лет в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

В 60 лет Николай Николаевич ушел на пенсию, но без дела сидеть не захотел. Успешно совмещал свою трудовую деятельность с работой по патриотическому воспитанию молодых южносахалинцев. Не одно поколение школьников и студентов знает его как настоящего героя, своим примером жизни доказавшего истинное служение идеалам чести, достоинства, принципиальности и истинной любви к родной земле. Среди его наград есть орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и «За отличную охрану государственной границы».

Николай Сандлер - глава большого дружного семейства. Он вырастил двоих детей, внуков и правнуков.

Как подчеркнул председатель областного совета ветеранов органов госбезопасности Александр Иванча, Николай Николаевич - уникальный человек, неравнодушный, бесспорный лидер, стремящийся быть всегда на передовой: что на фронте под раскатами снарядов, что на службе в мирное время, в общественной работе. Даже сейчас, несмотря на столь почтенный возраст, Николай Николаевич остается в строю и участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи.