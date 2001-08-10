На Сахалине приступят к поиску перспективных стартапов

В феврале 2018 года стартует «Open Innovations Startup Tour» – самое масштабное в России мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Его организует фонд «Сколково» при содействии других национальных институтов развития. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

В областном центре «Startup Tour» проведут 28 февраля и 1 марта. Это будет самый восточный отрезок пути мероприятия. Город – новичок тура. Экономику Сахалина двигают нефтегазовая, лесная и угольная промышленность, электроэнергетика, транспорт, IT и рыболовство.

Развитие стартапов в регионе поддерживают Сахалинское агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития Сахалинской области и другие институты. В следующем году на острове должны построить два технопарка – один в Южно-Сахалинске, второй – в городе Долинск. Также на Сахалине откроется кванториум, в котором будут обучать школьников робототехнике, промышленному дизайну и IT-технологиям.

«Open Innovations Startup Tour» проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Двухдневная программа тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.

В 2017 году в мероприятиях «Open Innovations Startup Tour» приняли участие свыше 5 тысяч молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал «Startup Village».

Ведущие эксперты фонда «Сколково» вместе с известными предпринимателями, венчурными инвесторами, менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия и менторские сессии. Каждый участник сможет получить компетентный отзыв о своем проекте, включающий детальный анализ его сильных и слабых сторон.