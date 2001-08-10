75 школьников Южно-Сахалинска победили на олимпиаде

В областной столице подвели итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 1682 учащихся 4-11-х классов из 26 общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Олимпиада проходила по 16 предметам. Ребятам предстояло ответить на тестовые задания по истории, математике, экологии, физике, биологии, праву, обществознанию, географии, литературе, химии, информатике, физической культуре, МХК, экономике, русскому и английскому языкам.

В этом году южно-сахалинские школьники показали отличные результаты. 75 учащихся названы победителями, 492 стали призерами муниципального этапа. Наибольшее количество баллов набрали ученики СОШ № 1, 3, 6, 22, 26, 32, лицеев № 1, 2, гимназий № 1, 2, 3 и Восточной гимназии, кадетской школы.

Среди участников олимпиады особенно отличились школьники, победившие сразу по нескольким предметам. Александр Беспалов (7-й класс, гимназия № 2) занял первое место по математике, экологии, английскому языку, географии. Юрий Кашпурович (8-й класс, лицей № 2) стал первым по русскому языку, экологии, географии, физике. Денис Тауренис (10-й класс, лицей № 2) набрал наивысшее количество баллов по математике, физике и информатике, а Ким Чун Сон (11-й класс, лицей №2) — по литературе, экологии и физике.

- Ребята, вы гордость и главное богатство нашего города. Ваши победы и призовые места являются достойным вкладом в копилку общих достижений островной столицы. Всегда верьте в свои силы, стремитесь к знаниям и двигайтесь только вперед, - поздравила юных интеллектуалов начальник департамента образования Анастасия Киктева и вручила победителям муниципального этапа олимпиады школьников дипломы и памятные призы.

Сборная команда из победителей и призеров муниципального этапа представит Южно-Сахалинск на региональной олимпиаде школьников, которая будет проходить в январе - феврале 2018 года.