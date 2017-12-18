Южно-сахалинские УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Большая часть дворов многоквартирных домов пяти южно-сахалинских управляющих компаний спустя четверо суток после мощного снежного циклона продолжает утопать в снегу. Жителям пришлось самостоятельно нанимать спецтехнику для расчистки территорий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Список недобросовестных УК на утро 18 декабря возглавляет ООО «УК «ЖЭУ-7», где из 49 проверенных дворов расчищены лишь 19, в ООО «УК «ЖЭУ-1» из 62 проверенных дворов расчищены 35, в ООО «ДальТехСервис» из 25 проверенных ни один не расчищен, в ООО «УК ЖКХ «Луговое» из 40 проверенных расчищены 26.

Кроме того, сложная ситуация с ликвидацией опасных ледяных корок на кровлях многоквартирных домов в ООО «МКД-3»: из 37 проверенных крыш сосульки присутствовали на 25.

- Во время продолжающегося мониторинга качества работы УК было установлено, что жители многоквартирного дома № 33 по ул. Гайдука, обслуживаемого ООО «ДальТехСервис», в выходные дни самостоятельно наняли технику для расчистки дворовой территории. Автомобилисты даже свой двор за эти дни не покинули - транспорт не смог преодолеть снежную преграду. Также горожане беспокоились, что к ним не сможет проехать ни скорая помощь, ни пожарная машина, ни полиция в случае необходимости, - рассказала старший инспектор отдела мониторинга санитарного состояния МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Юлия Слуева.

В отношении перечисленных УК составлены протоколы об административной ответственности. В ближайшее время документы передадут на рассмотрение в административную комиссию. Нерадивые компании будут оштрафованы, сумма взыскания может достигать 300 тыс. рублей.

В обязанности руководителей УК и ТСЖ, отвечающих за обслуживание и содержание жилфонда, входит расчистка выходов из подъездов, пешеходных зон, придомовой территории, а также кровель от наледи и сосулек. Снежная опасность должна быть ликвидирована незамедлительно. Также собственники и арендаторы административных зданий, управляющие организации, обслуживающие жилые дома, несут ответственность, в том числе и уголовную, за трагические случаи, которые могут произойти на территории их объектов в связи со сходом обледеневших снежных масс с крыш.

Кроме того, департамент городского хозяйства формирует пакет документов для государственной жилищной инспекции Сахалинской области для возможного лишения недобросовестных УК лицензии за систематическое неисполнение обязательного перечня услуг, за которые жители платят деньги.