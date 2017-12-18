В южно-сахалинском парке стартовали праздничные мероприятия
В выходные в городском парке культуры и отдыха состоялась праздничная программа, которая дала старт новогодним и рождественским мероприятиям. Одним из центральных событий стало торжественное открытие нового круглогодичного аттракциона - спортивно-игрового комплекса «Веревочный парк».
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, в день открытия опробовать веревочный парк смогли все гости мероприятия и взрослые и дети, а первым 20 посетителям были вручены бесплатные билеты. С желающими испытать острые ощущения на полосе препятствий провели инструктаж и выдали специальное снаряжение и перчатки.
В это время развлекательная программа проходила и на площадке бывшего картодрома возле новогодней елки. Театрализованное представление «Новогодний детектив» собрало десятки горожан. Родители вместе с детьми активно участвовали в сказочном представлении с героями новогодних утренников: Бабой Ягой, Котом Матвеем, Кикиморой, Жучкой, Снегурочкой и, конечно же, с главным героем праздника Дедом Морозом. Гости разгадывали загадки, водили хоровод, участвовали в конкурсах со спортивными модулями, ходили на лыжах, закидывали метлу в ступу, участвовали в конкурсе на скорость «бег в мешках» и т.д. За хорошее настроение и активное участие в мероприятии Дед Мороз наградил всех сладкими подарками, а также каждому желающему подарил фотографию на память.
В избушке на озере Верхнем открылась почта Деда Мороза. Здесь работает выставка «Новый год и Рождество в открытках», а в эти выходные прошли первые мастер-классы по их изготовлению. Каждый желающий может написать письмо о самых сокровенных мечтах и опустить его в ящик в любое время до 30 декабря. После того, как ящик наполнится письмами, помощник Деда Мороза Снеговик, доставит все письма в Великий Устюг.
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