Южносахалинцев вновь просят освободить улицы от транспорта

Администрация Южно-Сахалинска вновь обращается к жителям с просьбой убрать автомобили с улиц, где нынешней ночью будет производиться расчистка и вывозиться снег:

ул. Комсомольская от Коммунистического проспекта на юг;

ул. Ленина от ул. Украинской на юг (восточная сторона);

ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы (восточная сторона);

ул. Есенина от пр. Мира до ул. Горького;

ул. Поповича от ул. Комсомольской до ул. Горького;

ул. Поповича от ул. Ленина до пр. Мира;

ул. Поповича от пр. Мира до ул. Физкультурной;

ул. Крюкова от ул. Хабаровской до ул. Сахалинской;

ул. Холмская от «Гиганта» на юг;

ул. Пограничная от ул. Ленина на запад;

ул. Пуркаева;

ул. Садовая;

ул. Фабричная;

ул. Сахалинская;

ул. Физкультурная.

Кроме того, как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, повторно техника ночью расчистит улицы Хабаровскую, Дзержинского и Карла Маркса, а также расширит улицы Угольную и Бумажную.

Горожан убедительно просят не оставлять личный транспорт на указанных участках, даже если это позволяют дорожные знаки, чтобы не затруднять работу дорожников по вывозу снега. Автомобили будут эвакуированы. А их владельцам предстоит компенсировать расходы на эвакуацию и погасить штрафы.

Напоминаем, что в Южно-Сахалинске определены 4 места размещения транспорта, где горожане могут бесплатно оставлять свои автомобили на период расчистки города: рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького; пр. Победы, 14; на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского; в районе дома №71Б по ул. Вокзальной. Эти парковки функционируют круглосуточно.