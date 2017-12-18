Южносахалинцев вновь просят освободить улицы от транспорта
Администрация Южно-Сахалинска вновь обращается к жителям с просьбой убрать автомобили с улиц, где нынешней ночью будет производиться расчистка и вывозиться снег:
ул. Комсомольская от Коммунистического проспекта на юг;
ул. Ленина от ул. Украинской на юг (восточная сторона);
ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы (восточная сторона);
ул. Есенина от пр. Мира до ул. Горького;
ул. Поповича от ул. Комсомольской до ул. Горького;
ул. Поповича от ул. Ленина до пр. Мира;
ул. Поповича от пр. Мира до ул. Физкультурной;
ул. Крюкова от ул. Хабаровской до ул. Сахалинской;
ул. Холмская от «Гиганта» на юг;
ул. Пограничная от ул. Ленина на запад;
ул. Пуркаева;
ул. Садовая;
ул. Фабричная;
ул. Сахалинская;
ул. Физкультурная.
Кроме того, как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, повторно техника ночью расчистит улицы Хабаровскую, Дзержинского и Карла Маркса, а также расширит улицы Угольную и Бумажную.
Горожан убедительно просят не оставлять личный транспорт на указанных участках, даже если это позволяют дорожные знаки, чтобы не затруднять работу дорожников по вывозу снега. Автомобили будут эвакуированы. А их владельцам предстоит компенсировать расходы на эвакуацию и погасить штрафы.
Напоминаем, что в Южно-Сахалинске определены 4 места размещения транспорта, где горожане могут бесплатно оставлять свои автомобили на период расчистки города: рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького; пр. Победы, 14; на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского; в районе дома №71Б по ул. Вокзальной. Эти парковки функционируют круглосуточно.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
16:47 14 Декабря В будущем году жители Сахалина снова смогут экономить на полетах в Москву
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?