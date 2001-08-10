Сахалинские школьники узнали о пользе «белой» зарплаты
Более тысячи сахалинских и курильских школьников прослушали лекции о том, как работает пенсионная система и решили, что не будут работать в «черную».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области, шестой год специалисты ведомства на Сахалине и Курилах проводят осеннюю информационную кампанию с учащейся молодежью островного региона. Старшеклассникам и студентам рассказывают о том, как устроена и работает система обязательного пенсионного страхования, откуда в Пенсионном фонде РФ появляются деньги на выплату пенсий нынешним пенсионерам и чем обернется «серый» или «черный» заработок для будущей пенсии.
Прослушав лекцию, учащиеся узнали, что у каждого из них в Пенсионном фонде открыт счет (индивидуальный лицевой счет застрахованного лица), номер этого счета указан на «зеленой пластиковой карточке» (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). А те ребята, которые успели поработать, например, во время каникул уже начали формировать свою будущую пенсию.
Не откладывая, а сразу во время занятий, ребята, имеющие первый опыт официального трудоустройства и одновременно регистрацию на портале госуслуг, проверяли какие суммы страховых взносов уплатили за них работодатели в ПФР и сколько пенсионных баллов зафиксировано на их счетах.
Молодых удивляло, что узнать информацию о себе в ведомстве оказывается проще простого — даже не выпуская из рук смартфон: либо на сайте ПФР в сервисе «Личный кабинет гражданина», либо в мобильном приложении «ПФР — электронные сервисы». Единственное условие — регистрация гражданина на портале госуслуг, так как для работы со многими электронными сервисами государственных учреждений (не только ПФР) требуется логин и пароль гражданина от портала госуслуг.
Добавим и о том, что в новом учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс - Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и как правильно начать формирование пенсии в ней.
Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. А специальный тест помогает проверить и закрепить полученные школьниками знания.
В течение нескольких месяцев сотрудники Пенсионного фонда РФ во всех районах Сахалинской области провели 48 факультативных уроков и лекций, на которых присутствовали чуть более тысячи ребят. Но разъяснительная работа на этом не заканчивается. Специалисты фонда готовы провести информационные встречи и по заявкам учебных заведений.
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