4,3 млн рублей потратили на реконструкцию ЛЭП

«Сахалинэнерго» завершило реконструкцию двух линий электропередачи (кабельной и воздушной) напряжением 6 киловольт, которые имеют важное значение для стабильного электроснабжения потребителей района Владимировка г. Южно-Сахалинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в энергетической компании, в последние годы здесь отмечается увеличение объёмов строительства объектов коммерческой застройки и индивидуальных жилых домов. Прежнее оборудование ЛЭП перестало справляться с возросшим электропотреблением и ростом нагрузок, что приводило к отключению линий действием автоматических защит.

В рамках реконструкции ЛЭП энергетики заменили 37 опор, а также 9,4 километра сталеалюминевого провода на СИП (самонесущий изолированный провод), устойчивый к ветровым нагрузкам и гололедообразованию. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения жителей Владимировки и находящихся рядом дачных товариществ, а также создали возможность для подключения к централизованному электроснабжению новых объектов.

Проект по реконструкции линий был предусмотрен инвестиционной программой «Сахалинэнерго» и полностью выполнен за счет средств энергокомпании. Стоимость работ и материалов составила 4,3 млн рублей.

Необходимо отметить, что подготовка электросетевого хозяйства «Сахалинэнерго» к зиме, строительство ЛЭП и подстанций в рамках технологического присоединения проводятся круглогодично согласно установленным графикам. В период с мая по ноябрь реализуется основной объем работ на линиях высокого и среднего класса напряжения.