Заместитель генпрокурора России провел совещание в областном центре

В Южно-Сахалинске под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина состоялось межведомственное совещание.

Как рассказали ТИА «Острова» в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, на нем рассмотрены вопросы соблюдения законности и меры по повышению эффективности работы органов надзора, государственной власти и местного самоуправления, а также контролирующих ведомств островного региона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В совещании участвовали губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, представители органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих ведомств, а также прокуратуры области.

С докладом на тему законности в данной сфере выступил прокурор области Николай Рябов.

Он указал, что в 2017 году в данной сфере органами надзора в Сахалинской области выявлено более 4 тысяч нарушений законодательства, для устранения которых принято более 2,7 тыс. актов прокурорского реагирования. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тысячи виновных лиц, возбуждено 14 уголовных дел.

Так, прокуроры выявляли нарушения, связанные с неисполнением управляющими организациями обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирных домов, коммунальных сетей и оборудования, оказанием некачественных жилищно-коммунальных услуг, ненадлежащим осуществлением контрольной и надзорной деятельности уполномоченными органами.

Результаты проведенной органами прокуратуры области проверки показали, что органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании допускали нарушения закона при подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Прокуроры предпринимали меры в целях активизации работы организаций коммунального комплекса по взысканию дебиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, размер которой превысил

2,3 млрд. рублей, в том числе бюджетных предприятий – 159 млн. рублей, населения – 1,9 млрд. рублей.

Благодаря вмешательству органов прокуратуры области пресечены случаи неисполнения органами местного самоуправления обязанностей по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, ненаправления региональному оператору предложений по актуализации региональной программы капитального ремонта, ненадлежащего проведения ремонтных работ подрядными организациями, нарушения сроков сноса аварийных домов и переселения граждан, порядка предоставления им жилых помещений.

Установленные случаи ненадлежащего контроля за исполнением региональным министерством строительства программных мероприятий при переселении граждан из аварийного жилого фонда послужили основанием для внесения представления губернатору области.

Выступая на совещании, и.о. заместителя председателя правительства области Владимир Сидоренко доложил о ситуации в жилищно-коммунальной сфере на территории области, а также результатах реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Учитывая, что неисполнение органами местного самоуправления полномочий в данной сфере может повлечь массовое нарушение прав потребителей на получение коммунальных услуг, заместитель генерального прокурора Российской Федерации на совещании объявил предостережения о недопустимости нарушений закона мэру Невельского городского округа и и.о. главы администрации Углегорского муниципального района, не обеспечившим выполнение мероприятий по организации теплоснабжения на территориях названного городского округа и г. Шахтерска.

Юрий Гулягин указал при этом, что вместе с губернатором региона берет на личный контроль ситуацию в сфере ЖКХ в Углегорском районе.

Кроме этого, также был предостережен министр жилищно-коммунального хозяйства области, не обеспечивший должный контроль деятельности некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области».

В завершении мероприятия заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин подчеркнул важность обсуждаемой темы. Он ориентировал прокуроров на необходимость особого надзорного внимание к вопросам соблюдения законодательства о формировании нормативных запасов топлива в муниципальных образованиях и на объектах теплоснабжения, обеспечения исполнения органами местного самоуправления, теплосетевыми организациями обязанностей по надлежащему содержанию объектов коммунальной инфраструктуры и своевременной замене ветхих коммунальных сетей.

Решением совещания определены необходимые меры в целях обеспечения законности в указанной сфере.