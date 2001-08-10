Сотрудник СИЗО спас людей из горящей квартиры
В Южно-Сахалинске по ул. Ленина 325 около 5 часов утра начальник караула отдела охраны ФКУ СИЗО-1 Евгений Некрутенко спас двух жителей многоквартирного дома в областном центре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.
Мужчина до прибытия пожарного подразделения эвакуировал из горящего жилища женщину и малолетнего ребенка.
Майор внутренней службы услышал крик женщины о помощи, находясь неподалеку от загоревшегося здания. Увидев на балконе первого этажа многоквартирного дома женщину, которая просит о помощи, ни секунды не раздумывая, он вместе с близкими родственниками бросился ей на помощь.
До прибытия пожарного подразделения и скорой помощи молодые люди смогли отогнуть металлическую решетку, эвакуировать через окно женщину и малолетнего ребенка, которые сами из-за дыма и огня не могли покинуть дом.
В результате решительных действий Евгения, были спасены жизнь и здоровье людей.
Обращение граждан о поощрении майора внутренней службы Евгения Некрутенко за проявленную смелость и мужество не останется в стороне. В настоящее время подразделение по работе с личным составом УФСИН России по Сахалинской области готовит материалы к поощрению.
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