Тихоокеанское
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11:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине готовят подарки для детей из детских домов

На Сахалине готовят подарки для детей из детских домов

На Сахалине стартовала, ставшая уже традиционной, благотворительная акция по сбору подарков для детей из детских домов и социально-реабилитационных центров «Сотвори свое Чудо». Она будет проходить с 19 декабря по 7 января. 

Как рассказали ТИА «Острова» в молодежной организации «Братство Александра Невского», активисты провели несколько пикетов в различных местах Южно-Сахалинска и распространили около тысячи листовок с приглашением принять участие в мероприятии.

Акция «Сотвори свое Чудо» по сбору подарков для детей из детских домов, социально-реабилитационных центров и малоимущих семей проходит на Сахалине с 2008 года. Ее организатор, Сахалинская региональная общественная организация «Братство Александра Невского», при поддержке отдела по работе с молодежью Южно-Сахалинской и Курильской епархии. 

Как рассказал один из организаторов мероприятия, руководитель отдела по работе с молодежью епархии протоиерей Виктор Горбач, дата начала проведения благотворительной акции выбрана не случайно.

- «19 декабря весь православный мир отмечает память святого Николая Чудотворца. По преданию, этот святой подбросил в дом одной бедной семьи три мешочка с деньгами, желая таким образом помочь ей выдать дочерей замуж. Так родилась традиция обмена подарками на Рождество. Как известно, Рождество Христово и Новый год - самый ожидаемый и любимый праздник для каждого ребёнка! Мамы и папы, бабушки и дедушки ... - все стремятся сделать своему драгоценному, лучшему и единственному ребёнку незабываемый подарок. 
Но есть семьи, которые не в состоянии сделать подарки своему ребенку, а еще рядом с нами живут дети, у которых нет родителей», - рассказали в молодежной организации. 

В рождественские праздники, собранные подарки будут переданы воспитанникам детских домов и реабилитационных центров Южно-Сахалинска, Анивского, Корсаковского, Холмского, Томаринского и других районов области. Ежегодно, активисты Братства Александра Невского готовят для детей большую концертную и игровую программу. 

Кроме того, по согласованию с социальными службами Южно-Сахалинска подарки и поздравления будут доставлены детям из малообеспеченных семей областного центра. 

«Подари нежность, тепло и заботу тем, кто в ней нуждается больше всего!» - эти слова стали девизом благотворительной акции.

Отвечая на вопрос Что можно принести в качестве подарка? Организаторы рекомендуют: интересные познавательные книги и игры. Игрушки, простую и цветную бумагу, Карандаши, фломастеры и краски.  Лыжи или коньки. 

Как отметил активист «Братства Александра Невского» Максим Гурьянов, ранее сбор подарков проходил на центральной площади областного центра, а теперь, для удобства горожан сбор проходит в помещении православного лектория при храме Святителя Иннокентия Московского. В первый же день после информирования жителей о сборе подарков, несколько человек принесли игрушки и канцелярские товары.

Свои подарки вы сможете передать в православный лекторий при храме Святителя Иннокентия Московского по адресу: ул. Пограничная, 38 с 10 до 19 часов. Телефон для справок 26-14-96.

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