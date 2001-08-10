На Сахалине готовят подарки для детей из детских домов
На Сахалине стартовала, ставшая уже традиционной, благотворительная акция по сбору подарков для детей из детских домов и социально-реабилитационных центров «Сотвори свое Чудо». Она будет проходить с 19 декабря по 7 января.
Как рассказали ТИА «Острова» в молодежной организации «Братство Александра Невского», активисты провели несколько пикетов в различных местах Южно-Сахалинска и распространили около тысячи листовок с приглашением принять участие в мероприятии.
Акция «Сотвори свое Чудо» по сбору подарков для детей из детских домов, социально-реабилитационных центров и малоимущих семей проходит на Сахалине с 2008 года. Ее организатор, Сахалинская региональная общественная организация «Братство Александра Невского», при поддержке отдела по работе с молодежью Южно-Сахалинской и Курильской епархии.
Как рассказал один из организаторов мероприятия, руководитель отдела по работе с молодежью епархии протоиерей Виктор Горбач, дата начала проведения благотворительной акции выбрана не случайно.
- «19 декабря весь православный мир отмечает память святого Николая Чудотворца. По преданию, этот святой подбросил в дом одной бедной семьи три мешочка с деньгами, желая таким образом помочь ей выдать дочерей замуж. Так родилась традиция обмена подарками на Рождество. Как известно, Рождество Христово и Новый год - самый ожидаемый и любимый праздник для каждого ребёнка! Мамы и папы, бабушки и дедушки ... - все стремятся сделать своему драгоценному, лучшему и единственному ребёнку незабываемый подарок.
Но есть семьи, которые не в состоянии сделать подарки своему ребенку, а еще рядом с нами живут дети, у которых нет родителей», - рассказали в молодежной организации.
В рождественские праздники, собранные подарки будут переданы воспитанникам детских домов и реабилитационных центров Южно-Сахалинска, Анивского, Корсаковского, Холмского, Томаринского и других районов области. Ежегодно, активисты Братства Александра Невского готовят для детей большую концертную и игровую программу.
Кроме того, по согласованию с социальными службами Южно-Сахалинска подарки и поздравления будут доставлены детям из малообеспеченных семей областного центра.
«Подари нежность, тепло и заботу тем, кто в ней нуждается больше всего!» - эти слова стали девизом благотворительной акции.
Отвечая на вопрос Что можно принести в качестве подарка? Организаторы рекомендуют: интересные познавательные книги и игры. Игрушки, простую и цветную бумагу, Карандаши, фломастеры и краски. Лыжи или коньки.
Как отметил активист «Братства Александра Невского» Максим Гурьянов, ранее сбор подарков проходил на центральной площади областного центра, а теперь, для удобства горожан сбор проходит в помещении православного лектория при храме Святителя Иннокентия Московского. В первый же день после информирования жителей о сборе подарков, несколько человек принесли игрушки и канцелярские товары.
Свои подарки вы сможете передать в православный лекторий при храме Святителя Иннокентия Московского по адресу: ул. Пограничная, 38 с 10 до 19 часов. Телефон для справок 26-14-96.
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