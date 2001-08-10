Пострадавшим в пожаре южно-сахалинцам окажут помощь

Накануне вечером по поручению мэра начальник управления социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова лично посетила пункт временного пребывания (бывший детский лагерь «Ласточка»), где муниципалитет предоставил кров семье Ольги Пинти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

В минувшее воскресенье старый барак, где люди проживали более 20 лет, серьезно повредил пожар. В первые же сутки после трагедии с женщиной оперативно связались специалисты профильных структур мэрии - управлений социальной и жилищной политики. Выяснилось, что ветхий барак в переулке Октябрьском ранее был признан непригодным для проживания. Новое жилье в 25-м микрорайоне Ольга Пинти должна получить в первом квартале следующего года. А пока, в ожидании новоселья, женщине было предложено разместиться в маневренном жилье, которое имеется у муниципалитета как раз для таких чрезвычайных ситуаций. Сейчас управление жилищной политики подыскивает женщине оптимальный вариант.

А до этого момента Ольга согласилась пожить в пункте временного размещения. Даже в такой сложной ситуации женщина не теряет оптимизма, ведь рядом с ней муж, шестилетний сынишка Серёжа и две кошечки. Ольга особо благодарна администрации пункта размещения за разрешение взять с собой животных. В просторной комнате тепло и сухо. На этаже общая кухня с холодильником, плитой и всей необходимой посудой и чистый санузел.

- Не хоромы, конечно, но на первое время для нас это спасение! - не скрывая эмоций, говорит женщина и благодарит всех, кто помог ей деньгами, вещами и продуктами. - Не ожидала, что будут такое внимание и поддержка. Представители мэрии сразу связались со мной, узнали, что нужно, дали номера своих телефонов. Я чувствую, что не осталась со своей бедой один на один. Это, конечно, приятно.

Начальник управления социальной политики лично проверила наличие у семьи продуктов питания и необходимой одежды.

- Мы понимаем, что это огромное горе, и приложим все усилия для того, чтобы Ольга и ее родные в это непростое время чувствовали себя комфортно, - отметила Эльвира Юркова.

Уже в ближайшие дни Ольга Пинти в рамках муниципальной программы по линии социальной политики получит из городского бюджета материальную помощь. Кроме того, администрация Южно-Сахалинска продолжит оказывать этой семье необходимую поддержку. Это консультирование по вопросам предоставления адресной помощи, оформления документов, переселения, а также оказание содействия во взаимодействии с муниципальными и региональными структурами.