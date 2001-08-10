На Сахалине отметили самый низкий уровень смертности от болезни легких

В островном регионе смертность из-за болезней органов дыхания снизилась на 27 процентов. Такая информация озвучена на заседании профильной комиссии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве. Как рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, позитивный результат принесла профилактика гриппа и пневмонии, которую наладили островные медики. В итоге за десять месяцев 2017 года на острове отмечено на 12 тысяч меньше случаев бронхолегочных заболеваний, а смертность от болезней органов дыхания оказалась самой низкой в Дальневосточном федеральном округе.

- На первом месте по значимости находится иммунизация, - отметила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Сахалинской области Мила Тен. – 43 процента жителей области до начала зимы прошли вакцинацию от гриппа, 18 процентов – от пневмонии. Это высокие показатели.

Медики Сахалина и Курил развернули информационную кампанию. Жителям области рассказывают о доступных методах профилактики. Врачи рекомендуют постепенно закаливать организм с помощью прогулок на свежем воздухе, избегать скоплений людей в период массовых заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, использовать маски, чаще мыть руки и проветривать помещения.

Особую опасность для людей со сниженным иммунитетом и ослабленным здоровьем представляет пневмония. С помощью профилактики на Сахалине и Курилах удалось снизить показатель смертности от этого заболевания на 31 процент. Еще одной действенной мерой борьбы с грозной болезнью стало внедрение в практику лечебных учреждений маршрутизации пациентов с подозрениями на пневмонию легкой и средней тяжести.

- Лечился в поликлинике, сделали контрольный рентген в пятницу, увидели ухудшение, - рассказал пациент терапевтического отделения южно-сахалинской городской больницы имени Анкудинова. - В тот же день привезли домой направление на госпитализацию, сразу поехал в больницу, здесь организовали интенсивное лечение.

- Для улучшения состояния пациентов с бронхолегочными заболеваниями применяем лечебную физкультуру, массаж, – отметила заведующая первым терапевтическим отделением Людмила Скребкова. – В комплексе мероприятий используем искусственную соляную шахту – галокамеру. В ней создается атмосфера, сходная с морским воздухом, который полезен для больных легких.

Много внимания лечению пневмонии уделяют и в областной больнице. В учреждении увеличили количество коек для больных с воспалением легких.

Работа сахалинских медиков по снижению смертности от различных заболеваний ведется в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. На заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в июле 2017 года он поставил задачу - увеличить среднюю продолжительность жизни граждан до 75 лет к 2025 году.