Южно-сахалинский городской парк проводит ежегодный фотоконкурс

Городской парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина проводит ежегодный фотоконкурс «Новогодний костюм-2018». Основная цель - выявить и поддержать оригинальные решения в создании новогодних костюмов, а также создать эмоциональную и творческую атмосферу в преддверии новогоднего праздника.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации парка, конкурс проходит по следующим номинациям: «Лучший новогодний костюм», «Оригинальный новогодний костюм», «Костюм-символ наступающего года (собака)».

Отправить свою работу можно до 26 декабря, через сайт городского парка. Здесь же размещена подробная информация о проведении конкурса.

Онлайн-голосование пройдет с 27 по 30 декабря, после чего будут подведены итоги фотоконкурса.

Торжественное награждение победителей состоится в новогоднюю ночь на площади Ленина.