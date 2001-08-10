Южно-сахалинский городской парк проводит ежегодный фотоконкурс
Городской парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина проводит ежегодный фотоконкурс «Новогодний костюм-2018». Основная цель - выявить и поддержать оригинальные решения в создании новогодних костюмов, а также создать эмоциональную и творческую атмосферу в преддверии новогоднего праздника.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации парка, конкурс проходит по следующим номинациям: «Лучший новогодний костюм», «Оригинальный новогодний костюм», «Костюм-символ наступающего года (собака)».
Отправить свою работу можно до 26 декабря, через сайт городского парка. Здесь же размещена подробная информация о проведении конкурса.
Онлайн-голосование пройдет с 27 по 30 декабря, после чего будут подведены итоги фотоконкурса.
Торжественное награждение победителей состоится в новогоднюю ночь на площади Ленина.
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