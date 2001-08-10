В областном центре примут заявления на сдачу ЕГЭ
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска продолжает прием заявлений на участие в сдаче единого государственного экзамена. Ожидают заявок от выпускников прошлых лет, имеющих документ государственного образца об образовании, и от тех, кто закончил учреждения среднего профессионального образования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.
ЕГЭ можно сдать по предметам: математика профильная, русский язык, литература, история, обществознание, английский язык, английский язык (устно), география, биология, химия, физика, информатика и ИКТ.
Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление до 1 февраля 2018 года с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым выпускник прошлых лет планирует сдавать ЕГЭ в текущем году.
Для подачи заявления нужно иметь при себе: подлинник и ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт); подлинник и ксерокопию документа государственного образца об образовании или справку из профессионального образовательного учреждения о том, что является выпускником текущего года; СНИЛС.
Прием заявлений осуществляется в департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 172, кабинет № 14, по вторникам, четвергам с 14.00 до 17.00. Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года и обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования подают заявление для сдачи ЕГЭ в образовательное учреждение, в котором они осваивают в настоящее время основные общеобразовательные программы среднего общего образования, до 1 февраля 2018 года.
В департаменте образования организована работа горячей телефонной линии по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена в 2018 году. На них ответят специалисты департамента образования администрации города по телефону 312-687(доб. 2).
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