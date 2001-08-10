В детском саду «Веснушка» открылась творческая мастерская
В детском саду № 55 «Веснушка» состоялось музыкально-театрализованное представление в рамках творческой мастерской «Дымковская карусель», которая заработала этим летом благодаря участию в конкурсе социальных проектов на соискание муниципального гранта администрации Южно-Сахалинска «Мы и наш город». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.
Как рассказали инициаторы идеи - общественная организация, созданная на базе дошкольного учреждения «Веснушка», - проект задумывался как образовательно-развлекательная площадка для дошколят и их родителей с целью возрождения русских традиций и укрепления духовных ценностей в семье. Занятия мастерской проходят в игровой форме и способствуют формированию у детей творческого мышления и развитию мелкой моторики, стимулирующей развитие речи, памяти и других полезных навыков.
- В творческой мастерской помимо обучающих мероприятий мы проводим для наших маленьких воспитанников музыкальные, театрализованные тематические праздники, в которых детки с удовольствием участвуют. Им очень нравится заниматься росписью фигурок из глины и гипса. И у нас уже есть свой мини-музей русского быта, где представлены традиционная дымковская игрушка и поделки наших ребят, - рассказала старший воспитатель детского сада «Веснушка» Наталья Никитина.
На полученные средства муниципального гранта приобретены муфельная печь «Гефест», материалы для изготовления дымковской игрушки, демонстрационные образцы, тематические костюмы и методическая литература.
Напомним, что ежегодный конкурс на соискание муниципальных грантов «Мы и наш город» в этом году отметил свое 16-летие. За время его проведения финансовую поддержку получили свыше 200 участников. В 2017 году в рамках конкурса профинансировано 18 социальных проектов на общую сумму более 2 800 000 руб.
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