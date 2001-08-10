В Ногликах обсудили промышленный промысел наваги
В Ногликах провели очередные совещания, где сотрудники сахалинского погрануправления ФСБ России обсудили с местными жителями рыболовство наваги, корюшки и другие виды промысла. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В совещании также приняли участие должностные лица города, представители Сахалино-Курильского территориального управления ФАР (Федеральное агентство по рыболовству) и сотрудник филиала ФГУ «Сахалинские лесничества».
Участники совещаний отметили положительные результаты предыдущей путины и обсудили возможные проблемные вопросы предстоящей, а также пути их решения.
В ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов Севера, старейшина Санги Владимир Михайлович высоко оценил деятельность пограничного управления в сфере борьбы с незаконным промыслом ВБР в районе и регионе в целом, а также отметил необходимость проведения таких совещаний в интересах упреждения возможных негативных ситуаций и обеспечения условий для организации традиционного промысла.
Сегодня сотрудниками регионального погрануправления запланирована встреча с хозяйствующими субъектами и жителями Поронайского района.
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