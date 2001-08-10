Сахалинские школьники справились с итоговым сочинением почти на 100%

Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 6 декабря 2017 года. В творческом испытании приняли участие 2556 человек, из них 2491 писали итоговое сочинение, 65 – итоговое изложение. Итого, более 97 % сахалинских школьников справились. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

«Никаких принципиальных изменений в процедуре проведения сочинения в этом учебном году нет. Для выпускников 2017-2018 учебного года написание итогового сочинения (изложения) является обязательным этапом завершения среднего образования», - рассказала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Итоговое сочинение в выпускных классах введено с 2014/15 учебного года, его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

При оценке творческой работы во внимание принимались пять критериев: аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. Темы сочинений и текст изложения были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений и сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. Они стали известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Продолжительность написания сочинения составляла 3 часа 55 минут.

По итогам проверки работ, оказалось, что только 2,7% выпускников получили «незачет». У этих ребят будет возможность пересдачи, воспользоваться которой они смогут 7 февраля и 16 мая 2018 года. В эти же сроки могут написать сочинение выпускники прошлых лет и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.

Самой востребованной для участников творческого испытания оказалась тема «Верность и измена», ее писали 936 чел. (37,6%), «Равнодушие и отзывчивость» выбрали 816 выпускников (32,7%). Тема «Человек и общество» заинтересовала 377 выпускников (15,1%), «Цели и средства» -198 (7,9%) участников, «Смелость и трусость» - 164 (6,6%).

В отдельных ВУЗах страны, специализирующихся на гуманитарных науках, баллы за сочинение выступают в качестве дополнительной заслуги абитуриента — их могут прибавить к баллам ЕГЭ.

«Стоит отметить, что при поступлении в высшие учебные заведения, в качестве «бонуса абитуриенту» сочинение действительно четыре года», - отметила министр образования.