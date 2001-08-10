За госуслугами Росреестра южносахалинцы обратятся в МФЦ
Подать заявления и запросы в целях получения услуг Росреестра теперь можно в любом офисе МФЦ в удобное время. При необходимости имеется возможность предварительной записи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «ФКП Росреестра» по Сахалинской области.
Многофункциональные центры «Мои документы» работают по принципу одного окна. При этом услуги Росреестра – одни из самых востребованных среди государственных и муниципальных услуг.
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государственным услугам Росреестра:
- постановка на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе в рамках единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав);
- предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
По состоянию на 01.12.2017 доля государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет, предоставленных через МФЦ, составила 72,5% в общем количестве государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет (на территории Сахалинской области).
Очевидные преимущества получения государственных услуг в МФЦ:
Удобное расположение. МФЦ - разветвленная сеть, на территории Сахалинской области насчитывает 22 офиса, 5 территориально обособленных рабочих места и 3 мобильных офиса.
Без очередей. Более 140 окон приема-выдачи документов позволяет сократить время ожидание заявителя в очереди.
Удобный график работы. Некоторые МФЦ работают 7 дней в неделю, в том числе в выходные дни.
Работа по принципу одного окна. Не нужно посещать разные инстанции и ведомства, подать и получить документы можно в одном месте сразу по нескольким услугам.
Нет необходимости оплачивать услуги посредников.
Снижается риск коррупции. Обращение в МФЦ позволяет заявителю самостоятельно подать документы и не зависеть от действий чиновника, таким образом свести к минимуму влияние человеческого фактора.
С дополнительной информацией о графике приема, адресе и полном перечне оказываемых услуг непосредственно каждого отделения МФЦ можно ознакомиться на официальном интернет-портале сахалинского отделения МФЦ или по телефонам: 8 (4242) 67-00-57, 8-800-100-00-57.
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