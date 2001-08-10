Тихоокеанское
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17:07, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Анивские госавтоинспекторы провели акцию для дошкольников

Анивские госавтоинспекторы провели акцию для дошкольников

Для того чтобы напомнить ребятам о правилах дорожного движения, сотрудники анивской дорожной полиции посетили дошкольную группу школы № 1.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделении ГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу, вместе с инспектором по  пропаганде безопасности дорожного движения воспитанники дошкольной группы повторили дорожные знаки, их назначение. Многие из них рассказали инспектору, как нужно вести себя на дороге в зимний период.

В близкой для детей игровой форме, инспектор дорожной полиции организовала веселое спортивное состязание с элементами беседы. В форме игр и конкурсов предлагалось повторить правила дорожного движения и поучаствовать в служебной жизни сотрудников ГИБДД.

Юные участники  соревновались в ловкости, силе, смекалке и в знании Правил дорожного движения.

 По завершении мероприятия, дети получили памятные призы,  сладкие подарки и пообещали инспектору,  что будут послушными и никогда не будут играть на проезжей части.

Такие мероприятия помогают формировать у детей дошкольного возраста знания о культуре поведения на дороге, воспитывают ответственность за безопасность своей жизни и потребность в соблюдении Правил дорожного движения.

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