Анивские госавтоинспекторы провели акцию для дошкольников

Для того чтобы напомнить ребятам о правилах дорожного движения, сотрудники анивской дорожной полиции посетили дошкольную группу школы № 1.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделении ГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу, вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения воспитанники дошкольной группы повторили дорожные знаки, их назначение. Многие из них рассказали инспектору, как нужно вести себя на дороге в зимний период.

В близкой для детей игровой форме, инспектор дорожной полиции организовала веселое спортивное состязание с элементами беседы. В форме игр и конкурсов предлагалось повторить правила дорожного движения и поучаствовать в служебной жизни сотрудников ГИБДД.

Юные участники соревновались в ловкости, силе, смекалке и в знании Правил дорожного движения.

По завершении мероприятия, дети получили памятные призы, сладкие подарки и пообещали инспектору, что будут послушными и никогда не будут играть на проезжей части.

Такие мероприятия помогают формировать у детей дошкольного возраста знания о культуре поведения на дороге, воспитывают ответственность за безопасность своей жизни и потребность в соблюдении Правил дорожного движения.