Анивские госавтоинспекторы провели акцию для дошкольников
Для того чтобы напомнить ребятам о правилах дорожного движения, сотрудники анивской дорожной полиции посетили дошкольную группу школы № 1.
Как сообщили ТИА «Острова» в отделении ГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу, вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения воспитанники дошкольной группы повторили дорожные знаки, их назначение. Многие из них рассказали инспектору, как нужно вести себя на дороге в зимний период.
В близкой для детей игровой форме, инспектор дорожной полиции организовала веселое спортивное состязание с элементами беседы. В форме игр и конкурсов предлагалось повторить правила дорожного движения и поучаствовать в служебной жизни сотрудников ГИБДД.
Юные участники соревновались в ловкости, силе, смекалке и в знании Правил дорожного движения.
По завершении мероприятия, дети получили памятные призы, сладкие подарки и пообещали инспектору, что будут послушными и никогда не будут играть на проезжей части.
Такие мероприятия помогают формировать у детей дошкольного возраста знания о культуре поведения на дороге, воспитывают ответственность за безопасность своей жизни и потребность в соблюдении Правил дорожного движения.
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