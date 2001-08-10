Сахалинскую молодежь наградили за успехи

Торжественная церемония прошла в зале отеля «Мега Палас» областного центра. Ее участниками стали 62 сахалинца. В 2017 году они завоевали первые места на международных и национальных конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области, сборные команды островных школьников успешно выступили на всероссийском фестивале-конкурсе детских творческих коллективов и солистов «Казачок Тамани». Также ребята приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества».

Два ансамбля детской школы искусств «Этнос» впервые выступали в третьем международном конкурсе искусств и исполнительского мастерства «Виват, Петербург», за участие в котором получили кубки и дипломы.

- Мы представили русскую свадьбу в традициях 15-16 веков, - рассказала о петербургском мероприятии Влада Дьячкова, участница ансамбля «Маков цвет» детской школы «Этнос» из Южно-Сахалинска. - Выступили так, что самим понравилось. Выложились и добились успеха.

Отмечен 2017 год и серьезными успехами юных островитян в спорте. Сахалинские каратисты второй раз подряд стали победителями и призерами «Кубка маршала Александра Покрышкина». Эти соревнования входят в список 25 наиболее престижных состязаний мира по каратэ. А Роман Ильин в течение одного месяца победил в двух международных турнирах по тхэквондо. Есть у сахалинских спортсменов и призовые места в соревнованиях федерального уровня по зимним видам спорта.

- В области сейчас созданы достойные условия для тренировок, в том числе и на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», - уверен победитель кубка России по сноуборду Юрий Чемодуров.

- Вы прославляете Сахалинскую область, доказываете, что островная молодежь способна на многое, - сказал, обращаясь к участникам церемонии, губернатор Олег Кожемяко. - Важно, чтобы этот потенциал был использован максимально эффективно. Президент России Владимир Путин поставил задачу - создать необходимые условия для самореализации молодых людей. И областные власти ее последовательно решают. В сфере профессионального образования открываются новые востребованные на рынке труда специальности. Летом будущего года на острове пройдет финал шестого национального чемпионата «Молодые профессионалы». В регионе развернулось строительство новых спортивных сооружений, школ искусств, домов культуры и музейных комплексов. Уверен, что сахалинская талантливая молодежь еще не раз покажет себя с лучшей стороны.