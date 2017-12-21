На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств

С нового года в регионе, как и по всей стране, поэтапно вводится система обязательной маркировки лекарств. Нововведение призвано исключить продажу контрафактных и некачественных препаратов, должно вывести фармацевтический рынок из тени. Старт системы в Сахалинской области обсуждался на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, отличить медикаменты-фальшивки сейчас непросто: помимо упаковки, мошенники подделывают сопроводительные документы, в том числе сертификаты соответствия. В этом году на Сахалине изъято из обращения почти 900 единиц недоброкачественных лекарств 70 наименований. Обязательная маркировка должна решить эту проблему.

С 2018 года фармацевтические компании России обяжут наносить на упаковки с препаратами контрольные знаки. Это позволит отслеживать оборот лекарств – в регионах их подлинность будет подтверждать специальное считывающее оборудование.

- Такие технические средства – сканеры - мы планируем приобрести в ближайшее время. Эту работу ведем в тесном контакте с Роздравнадзором, - сообщил министр здравоохранения области Алексей Пак. - В течение следующего года внедрим новую усовершенствованную систему проверки всего перечня лекарственных препаратов в области.

Оборудование для проверки лекарств первыми в регионе получат Сахалинская областная больница и государственное предприятие «Фармация», которая имеет обширную аптечную сеть в 17 населенных пунктах региона. Во второй половине 2018 года к новой системе подключатся все аптеки, больницы и поликлиники Сахалина и Курил.

- Уже к концу следующего года все лекарства в регионе будут защищены специальной маркировкой, подтверждающей их качество. Жители получат уверенность в том, что приобретают препараты от официальных производителей, а не подделку, - отметила председатель правительства области Вера Щербина.

На следующем этапе внедрения системы - с 1 января 2019 года – дополнительную информацию о препаратах помогут получить смартфоны. Отсканировав QR-код с упаковки при помощи мобильного приложения, можно будет узнать расширенные сведения о медикаментах, включая завод-изготовитель, дату производства и срок годности.

Напомним, решение о системе обязательной маркировки лекарств в России принял президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.