Семинар по хореографии прошел в Южно-Сахалинске

В хореографическом центре «Мечта» областного центра прошла серия обучающих семинаров для педагогов и воспитанников. Ведущий методист и балетмейстер дома народного творчества Хабаровска Маргарита Ким провела серию мастер-классов для педагогов хореографического центра «Мечта». Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Маргарита Ким - известный дальневосточный балетмейстер, лауреат премии «За вклад в развитие народного творчества», отличник культуры Республики Саха (Якутия). Она также выступила в качестве постановщика двух хореографических номеров для юных южно-сахалинских танцоров.

В процессе обучения специалисты центра «Мечта» детальнее познакомились с этнохудожественными особенностями танца, а также узнали нюансы преподавания традиционной хореографии малочисленных народов Дальнего Востока, изучили отдельные направления истории развития национального костюма.

Творческое сотрудничество стало возможным благодаря успешному участию коллектива «Сказка» центра «Мечта» в международном фестивале хореографического искусства стран АТР «Ритмы планеты», который прошел в декабре в Хабаровске. За высокий уровень исполнительского мастерства коллектив получил диплом лауреата II степени. В ходе фестиваля была достигнута договоренность о проведении обучения.

Как рассказал директор центра Павел Колпаков, премьера номеров, поставленных при участии приглашенного балетмейстера, намечена на следующий год. Сейчас начался пошив костюмов и доработка образов постановок.