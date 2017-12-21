Южно-сахалинской УК грозит ответственность за упавшую сосульку
Сегодня в администрацию Южно-Сахалинска поступило сообщение о происшествии в центре города. С крыши дома № 244 по ул. Ленина, которая так и не была расчищена, на горожанку сорвалась сосулька. К счастью, женщина серьезно не пострадала. Жилой дом находится в ведомстве ООО «УК МКД-3».
Как сообщили в агентстве по развитию города, специалисты управления мониторинга городского хозяйства неоднократно выносили предписание руководству этой УК в срочном порядке принять меры по расчистке кровель домов, в том числе это касалось и дома № 244 по ул. Ленина. С 14 декабря лично руководителю УК было направлено 3 персональных предупреждения о недопустимости бездействия. Одно из последних обращений было выписано вчера. Однако и оно так и осталось неисполненным, что привело к сегодняшнему происшествию.
Сейчас на территории ООО «УК МКД-3» не расчищены 27 кровель жилых домов. Администрация Южно-Сахалинска в рамках реагирования на бездействие со стороны управляющей компании подготовило документы по привлечению должностных лиц к ответственности. Кроме того, соответствующие документы переданы в государственную жилищную инспекцию. Это может грозить УК лишением лицензии.
Кроме того, южносахалинцев просят соблюдать меры личной безопасности в условиях повышенного риска схода снежных масс с кровель зданий. Нелишним будет напомнить об осторожности детям.
В случае, если избежать трагедии не удалось и требуется серьезное медикаментозное лечение, граждане отдельных категорий (ветераны, инвалиды, семьи, имеющие несовершеннолетних детей, неработающие пенсионеры, женщины старше 55 лет, мужчины старше 65 лет) могут обратиться в управление социальной политики за оказанием материальной помощи. Подробные консультации - у специалистов управления по тел. 300-714.
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