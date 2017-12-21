Спасатели стали гостями детского сада «Теремок»
В детском саду «Теремок» Александровск-Сахалинского прошли необычные соревнования. Дети разделились на две команды и выполняли задания, позволявшие не только вдоволь порезвиться, но и усвоить некоторые правила безопасного поведения при пожаре. Гостями мероприятия стали инспектор государственного пожарного надзора Егор Демидов и работник Александровск-Сахалинского пожарного отряда Андрей Кукса.
Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, гостями профессиональные пожарные оставались недолго. После первого этапа, на котором детсадовцы декламировали стихи об огненной стихии и о тех, кто с этой стихией борется, огнеборцы решили лично принять участие в состязаниях. Рассудив, что лучший метод воспитания - это личный пример, пожарный стал капитаном команды «Огнетушитель», а инспектор – команды «01». Во главе с огнеборцами дети проходили через «огонь» и «воду», вызывали пожарную охрану и преодолевали полосу препятствий. После практических испытаний пришла очередь викторины, которую провела заведующая детским садом Любовь Лидяева. При ответе на вопросы ребята показали свои знания об опасных факторах и способах борьбы с пожаром, а также последовательности действий при обнаружении возгорания. Все участники были награждены грамотами и призами.
«Такой формат занятий мы выбрали не случайно. Практика показывает, что прямое общение с детьми, демонстрация правильных действий на личном примере и возможность каждому ребёнку отработать определённые элементы на практике являются весьма результативными методами обучения правилам пожарной безопасности. После соревнований работники детского сада предложили нам приходить в гости к детям почаще, им очень понравились занятия в таком виде» - рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору Александровск-Сахалинского района Егор Демидов.
Соревнования прошли в рамках Года гражданской обороны, объявленного МЧС России. Главная цель мероприятия – сформировать у юных александровцев понятия о пожаре и о том, какие опасности при этом возникают. Чрезвычайные ситуации, в том числе и пожары, происходят внезапно, поэтому особенно важно, чтобы навыки поведения были сформированы у граждан с самого раннего возраста. От правильности действий в экстренной ситуации будет зависеть самое ценное – человеческая жизнь.
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