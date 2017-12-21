Контроль за содержанием синегорской трассы ужесточили

Сегодня по распоряжению Сергея Надсадина состояние дороги на Синегорск лично проверили руководители ответственных структур муниципалитета — департамента городского хозяйства, управления транспорта, МУП «Транспортная компания», МКП «Завод стройматериалов им. Михаила Федотова». Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Инспекционная поездка проходила в обычном пассажирском автобусе, который ежедневно курсирует по данному направлению. Точно такой же накануне съехал на обочину дороги в районе Санаторного. К счастью, обошлось без пострадавших. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. И чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, а также выслушать позиции ответственных структур, первый вице-мэр Наталия Куприна на месте инцидента проводит совещание. Интересуется: как часто дорогу чистят и посыпают песко-соляной смесью.

Директор МКП «Завод стройматериалов имени Михаила Федотова» (именно это предприятие отвечает за содержание синегорской трассы) Александр Швайка признается — дорога непростая. И докладывает: работы здесь ведутся практически в круглосуточном режиме. В зимнее время для того, чтобы оперативно прочищать трассу до Синегорска предприятие базирует грейдер и погрузчик в Ключах, которые выходят на дорогу с 21 часа каждого вечера и до утра. В дни после циклона, когда, как сейчас, выпадает много снега, на трассу выходят шнекоротор и еще один грейдер. Они расширяют дорогу, тем самым обеспечивая оптимальные условия для движения личного и общественного транспорта. Кроме того, с 4-5 часов утра, еще до того, как на линию выйдет первый пассажирский автобус, трасса на всем ее протяжении обрабатывается песко-соляной смесью. Александр Швайка говорит, что в день только на синегорскую дорогу, при нормальных погодных условиях, расходуется порядка десяти тонн песка и соли. Когда же идет ледяной дождь, бывает, доходит и до тридцати тонн.

- По синегорской трассе зимой практически постоянно идет снег и также постоянно работает техника. После утренних мероприятий в течение дня состояние дороги находится на контроле патрульной спецтехники и оперативно принимаются меры по дальнейшей посыпке, уборке снежного наката и т.д, - заявил он.

Свое мнение о содержании синегорской дороги высказывает водитель автобуса Александр Тетерин. Мужчина живет в Синегорске - ездит по этой трассе уже 18 лет:

- Конечно, мне, как человеку, ответственному за жизни своих пассажиров, хотелось, чтобы к этой дороге было самое тщательное внимание. Особенно это касается посыпки сложных участков. Вот на это нужно обратить внимание. В целом, в этом году трасса содержится в нормальном состоянии.

С водителем солидарна и Наталия Куприна — замечания по содержанию дороги у муниципалитета есть. В этой связи необходимо усилить контроль за содержанием трассы.

- Самое главное — это жизнь и здоровье наших горожан, детей, которые ежедневно добираются из Синегорска в Южно-Сахалинск и обратно. И рисковать их безопасностью мы просто не имеем права. Какие меры будут приняты сейчас: МУП «Транспортная компания» дано поручение закрепить на этом направлении самых опытных водителей, дорожным службам — осуществлять круглосуточный контроль за состоянием трассы. Кроме того, в настоящее время мы рассматриваем вопрос приобретения именно для синегорской дороги специализированной техники, комбинированной дорожной машины с металлическим отвалом, которая применяется именно для подобных межпоселковых грунтовых дорог, - резюмировала Наталия Куприна.