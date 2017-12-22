Тихоокеанское
информационное агентство
24 Декабря 2017
Сегодня 02:28
58,32|69,13|64,80
У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
09:11, 22.12.17 | Новости общества Сахалина и Курил

«Молодая Гвардия» провела пикеты в честь юбилея области

«Молодая Гвардия» провела пикеты в честь юбилея области

«Молодая Гвардия» провела специальные пикеты в областном центре, Невельске, Холмске и Охе в поддержку проекта «Гордость Сахалинской области». На улицах городов ребята раздавали буклеты, выпущенные по итогам интерактивного проекта, осуществленного в честь 70-летия образования области. Об этом ТИА «Острова» сообщил руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия» Николай Литус.

Этот проект осуществлен по инициативе издательского дома «Губернские ведомости» при поддержке правительства Сахалинской области. Это краеведческий интернет-ресурс, который объединил самые интересные достопримечательности, самые значимые факты и события, биографии людей, внесших большой вклад в развитие Сахалинской области. 

Конкурс проходил путем интернет-голосования по 7 номинациям во всех 18 муниципальных образованиях по различным направлениям (история, культура, природа, промышленность, спорт и др.). В голосовании приняли участие более 34 тысяч человек. Объекты, набравшие самое большое число голосов, были отобраны для публикации в буклете «Гордость Сахалинской области». 

- Наши активисты с удовольствием приняли участие в популяризации проекта «Гордость Сахалинской области». Горожане в большинстве своем с одобрением отнеслись к нашей акции, с интересом знакомились с буклетом. Силами неравнодушных островитян создан действительно патриотический интернет-ресурс, который будет полезен всем, кто хочет больше узнать о Сахалине и Курилах, в первую очередь молодежи. В буклет попала самая малая часть достопримечательностей, которые составляют уникальность нашей области, и думаю, что проект имеет большие перспективы, - отметил Николай Литус.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?