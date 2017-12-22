Более 1200 сахалинцев рискуют остаться без света на Новый год

«Сахалинэнерго» реализует ряд мероприятий по снижению задолженности за потребленную электроэнергию, в числе которых – прекращение электроснабжения должников.

Как сообщили ТИА «Острова» в энергетической компании, ранее энергетики предупредили, что в декабре будет обесточено жилье всех граждан, чьи долги превысили два норматива платежа. С начала месяца уже прекращена подача электроэнергии 1254 потребителям. Если в установленные сроки они не погасят задолженность, новогодние каникулы им придется провести без электроснабжения.

Некоторые граждане, отключенные в декабре от электропитания, вспомнили о своих обязанностях своевременных расчетов за предоставленные энергоресурсы только после принятых к ним мер. Помимо погашенной задолженности на общую сумму 608 тыс. рублей, им пришлось оплатить пени за просрочку, а также услуги по подключению к электросетям.

Кроме того, с электроснабжением, но пока еще не полностью оплаченным долгом встретят Новый год 24 сахалинца, заключившие в декабре соглашения на реструктуризацию задолженности. В рамках этого договора потребителю предлагается индивидуальный график погашения долга на период от трех до шести месяцев. Первый взнос составляет не менее 30% от суммы долга. Неукоснительное соблюдение графика поэтапной оплаты и текущего потребления – основное условие, чтобы не остаться без электроснабжения.

ПАО «Сахалинэнерго» еще раз напоминает о сроках оплаты потребленной электроэнергии и мерах, предусмотренных законодательством в отношении должников. Всем потребителям, не рассчитавшимся с долгами до 25 декабря, будет прекращена подача электроэнергии. Работы по отключению неплательщиков от электропитания будут продолжаться весь месяц, включая 30 и 31 декабря.