Тихоокеанское
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09:29, 22.12.17 | Новости общества Сахалина и Курил

Более 1200 сахалинцев рискуют остаться без света на Новый год

Более 1200 сахалинцев рискуют остаться без света на Новый год

«Сахалинэнерго» реализует ряд мероприятий по снижению задолженности за потребленную электроэнергию, в числе которых – прекращение электроснабжения должников.

Как сообщили ТИА «Острова» в энергетической компании, ранее энергетики предупредили, что в декабре будет обесточено жилье всех граждан, чьи долги превысили два норматива платежа. С начала месяца уже прекращена подача электроэнергии 1254 потребителям. Если в установленные сроки они не погасят задолженность, новогодние каникулы им придется провести без электроснабжения.

Некоторые граждане, отключенные в декабре от электропитания, вспомнили о своих обязанностях своевременных расчетов за предоставленные энергоресурсы только после принятых к ним мер. Помимо погашенной задолженности на общую сумму 608 тыс. рублей, им пришлось оплатить пени за просрочку, а также услуги по подключению к электросетям.

Кроме того, с электроснабжением, но пока еще не полностью оплаченным долгом встретят Новый год 24 сахалинца, заключившие в декабре соглашения на реструктуризацию задолженности. В рамках этого договора потребителю предлагается индивидуальный график погашения долга на период от трех до шести месяцев. Первый взнос составляет не менее 30% от суммы долга. Неукоснительное соблюдение графика поэтапной оплаты и текущего потребления – основное условие, чтобы не остаться без электроснабжения.

ПАО «Сахалинэнерго» еще раз напоминает о сроках оплаты потребленной электроэнергии и мерах, предусмотренных законодательством в отношении должников. Всем потребителям, не рассчитавшимся с долгами до 25 декабря, будет прекращена подача электроэнергии. Работы по отключению неплательщиков от электропитания будут продолжаться весь месяц, включая 30 и 31 декабря.

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