В музее книги Чехова прошла настолка с островной тематикой
В этом году была разработана вторая настольная игра, темой которой стали сами острова Сахалинской области.
Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, основная идея проекта – показать, чем богат наш край, какие полезные ресурсы в каких географических точках можно добывать, и как делать это без вреда для природы. Игроки изучат географию и геологию, отработают навыки планирования действий и стратегию добычи ресурсов. Игра-стратегия разработана для детей от 14 лет.
Первая тестовая игра показала, что процесс захватывает участников и час, проведенный за «добычей» пролетел незаметно. Однако были выявлены и недоработки, после исправления которых игра будет отправлена в печать, а затем бесплатно распространена по образовательным учреждениям Сахалинской области начиная с весны 2018 года.
Игра может использоваться в культурных и образовательных учреждениях в качестве дополнительного материала для изучения географии и геологии Сахалинской области. При разработке игры музею помогали коллеги из Сахалинского областного краеведческого музея.
Музей «Остров Сахалин» уже имеет опыт создания настольной игры «Маршрутом Чехова». В 2016 году в нее поиграли тысячи школьников, а для «Чеховского сквера» была создана ее макро-версия, которая пользовалась большим интересом у горожан.
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