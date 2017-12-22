Южносахалинцам расскажут о доисторическом прошлом морей Дальнего Востока

В эту субботу, 23 декабря, жителям областного центра расскажут о древнейшем прошлом островного мира Дальневосточных морей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Лекцию проекта «Лекториум» проведет заведующий кафедрой российской и всеобщей истории Сахалинского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Александр Василевский. Мероприятие состоится в 12.00 в городской библиотеке имени Олега Кузнецова (ул. Ленина, 244).

Напомним, в рамках проекта, разработанного агентством по развитию Южно-Сахалинска совместно с центром молодежных инициатив и СахГу, в октябре для горожан начался курс бесплатных научно-популярных лекций по психологии, литературе, географии, астрономии и т. д. Заключительная встреча проекта «Лекториум» состоится в январе.

Ознакомиться с расписанием «Лекториума» можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».