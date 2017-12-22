Жители Колхозного будут получать почту еженедельно

В администрацию Невельска неоднократно обращались жители села Колхозного с просьбой помочь решить вопрос об открытии на территории населенного пункта почтового отделения. До недавнего времени работники почты приезжали в Колхозное лишь раз в месяц.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрациии города, велись переговоры с руководством почтамта, а в декабре был получен положительный результат. Конечно, стационарный почтовый пункт пока открывать не планируется. Но был найден компромиссный вариант. Холмский почтамт принял решение о доставке корреспонденции в село Колхозное еженедельно, по понедельникам. Такой режим установлен уже с 1 декабря.

Не секрет, что почта на селе несет важную социальную функцию – с использованием услуг почтовой связи люди получают не только корреспонденцию, но и пенсии, многие оплачивают на почте счета за жилищно-коммунальные услуги.