На Сахалине усилят меры безопасности на время новогодних праздников

На Сахалине во время новогодних и рождественских праздников усилят меры безопасности. Как рассказал ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора области, совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба провел губернатор Олег Кожемяко.

Перед областными властями, органами местного самоуправления и правоохранительными органами стоит задача – сделать так, чтобы предстоящие праздничные мероприятия прошли спокойно, с соблюдением повышенных мер безопасности, предотвратить возможные террористические и экстремистские проявления, отметил глава региона. Поэтому сотрудники сахалинской полиции, военнослужащие Росгвардии, других правоохранительных органов переведены на особый режим несения службы.

- Помимо антитеррористических мер во время культурно-массовых мероприятий важно организовать дежурство противопожарных и других аварийных служб, бригад скорой медицинской помощи, - сказал губернатор. – Важно, чтобы люди знали, куда обратиться, чтобы получить помощь.

Также участники заседания рассмотрели вопросы о безопасности объектов морской транспортной инфраструктуры, реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма, подвели итоги деятельности антитеррористической комиссии Сахалинской области в 2017 году и определили основные направления работы комиссии на следующий год.