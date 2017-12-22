Губернаторская елка приняла более 500 юных гостей
Более 500 юных жителей области собрала губернаторская елка в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
Участниками праздника под патронатом главы региона стали школьники в возрасте 10-12 лет, которые достигли высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Впервые за пять лет на новогоднее представление в «Чехов-центре» прилетела группа детей с острова Итуруп.
С наступающим Новым годом школьников поздравил губернатор Олег Кожемяко.
- Новогодняя елка для школьников области стала традиционной, - сказал глава региона. - Мы, взрослые, постарались сделать праздник ярким событием. Вместе с вами мы получаем заряд положительных эмоций и сил, желание творить, делиться с окружающими радостью. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством - любимыми, радостными праздниками, которых несут только добрые перемен, исполнение заветных желаний! Радуйте близких, меньше ссорьтесь, мальчики, не обижайте девчонок, все верьте в себя. И пусть каждый день Нового года будет наполнен теплом и радостью!
Артисты Чехов-центра подготовили для одаренных детей представление «По щучьему велению». Постановка погрузила школьников в атмосферу зимнего праздника, заставила сопереживать героям, поверить в добро и новогодние чудеса. После представления ребята вместе со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод вокруг елки.
По окончании праздника школьников ждали подарки со сладостями от сахалинских производителей. Не останутся без внимания Деда Мороза, и лучшие ученики из Южно-Курильского и Северо-Курильского районов. Для них подарки отправят самолетами.
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