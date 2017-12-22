Тихоокеанское
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18:49, 22.12.17 | Новости общества Сахалина и Курил

15 районов Сахалина охватит предстоящая метель

15 районов Сахалина охватит предстоящая метель

Островные спасатели призывают жителей 15 районов Сахалинской области отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона. Как рассказали ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с прохождением сильной метели.

О надвигающемся явлении сообщило Сахалинское управление Росгидромета. В штормовом предупреждении говорится, что 25 и 26 декабря ожидается сильная  метель и усиление ветра на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Поронайского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск. Кроме того, прогнозируется лавинная опасность.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- при внезапном побелении мочек ушей, кончика носа, подбородка, щек у окружающих вас людей сообщить им об этом;

- придерживайтесь трассы, асфальта, они меньше подвержены заносу и у них есть кромка, по которой можно ориентироваться;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- не подходить к стенам зданий во избежание возможной угрозы от падения сосулек;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон спасения 112

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).

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