В Южно-Сахалинске заработали бесплатные катки

В областном центре уже открыты для посещения 5 городских катков. Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, сейчас для любителей катания на коньках ледовые площадки действуют по адресам: Спортивный проезд, 15а, ул. Железнодорожная, 91а, ул. Украинская, 119, ул. Дружбы, 71 (п/р Луговое), ул. 30 лет Победы, 7 (п/р Ново-Александровск).

В ближайшие дни планируется открыть каток на площади Ленина. Здесь традиционно проходят общегородские показательные выступления и мастер-классы. 4 января в 12.00 на этой площадке пройдут показательные выступления юных хоккеистов, а также открытые уроки по хоккею.

Как отметил директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг, в настоящее время в Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах, входящих в состав городского округа, ведется активная работа по заливке ледовых объектов, которые, если позволят погодные условия, откроются до 1 января. В дни новогодних каникул и на протяжении всего зимнего сезона желающие смогут с пользой провести время и посетить катки по следующим адресам:

- стадион «Медик»;

- ул. Авиационная, 74-б;

- ул. Комсомольская, 300;

- ул. 3-я Набережная, 8;

- село Санаторное, 9;

- село Синегорск, ул. Горная, 1а;

- село Березняки, ул. Крайняя, 8а;

- п/р Хомутово, ул. Южная, 24;

- село Дальнее, ул. 1-я Московская, 27.

Напомним, все муниципальные катки бесплатны.