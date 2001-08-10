Южносахалинцам рассказали о возможностях благоустройства города
Администрация Южно-Сахалинска провела заседание круглого стола для инициативных жителей областного центра. В неформальной обстановке горожанам рассказали о том, как можно по своей инициативе благоустроить дворы в рамках развития территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и какую помощь в данном направлении может оказать муниципалитет. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
С 2016 года администрация Южно-Сахалинска для стимулирования горожан к самоорганизации и созданию ТОС реализует механизм финансовой поддержки через конкурс социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий ТОС городского округа «Город Южно-Сахалинск». В 2017 году максимальный размер гранта составил 500 тыс. рублей.
ТОС позволяет жителям самостоятельно принимать решения и реализовывать инициативы в сфере благоустройства территории и обеспечения комфортного проживания.
За 2 года в рамках реализации проекта были установлены видеонаблюдение, шлагбаумы и малые архитектурные формы (игровые и спортивные сооружения), проведено озеленение, художественное оформление и благоустройство придомовых территорий, а также ремонт дорожного покрытия, организованы парковочные места.
- Стоит отметить возросший интерес среди горожан, желающих благоустроить свои дворовые территории. Люди проявляют инициативу, сообща принимают решения, определяют фронт работ, а затем в рамках городского конкурса на соискание муниципального гранта подают заявки и получают финансирование, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью управления внутренней политики администрации областного центра Елена Анистратова. - Это подтверждают цифры: если в 2016 году на рассмотрение экспертов поступило всего 2 заявки по созданию ТОС, то в этом году – 14, все они были профинансированы.
Также на заседании рассмотрены вопросы о взаимодействии советов многоквартирных домов, органов местного самоуправления и управляющих компаний.
В 2018 году администрация Южно-Сахалинска продолжит работу по реализации механизма финансовой поддержки ТОС. Горожанам, желающим благоустроить свои дворовые территории, можно ознакомиться с инструкцией по созданию ТОС на официальном сайте администрации. Телефон для справок 300-814 (доб. 1).
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