В Южно-Сахалинске прошла акция «Новогодние чудеса»

Традиционная благотворительная акция «Новогодние чудеса» проходит в областном центре уже десятый год подряд. Накануне главного зимнего праздника сотрудники «Сахалин Энерджи» становятся немного волшебниками, помогая Деду Морозу исполнить желания маленьких сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья или попавших в сложную жизненную ситуацию.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе компании, даже очень продвинутые дети верят в волшебство, поэтому и пишут письма Деду Морозу. В этом году волонтеры «Сахалин Энерджи» получили рекордное количество писем – 125. Свои желания передали дети из центра «Преодоление» в Южно-Сахалинске и реабилитационных центров Тымовского района, Корсакова и Поронайска. Ни одно письмо не осталось без ответа, ни один ребенок без подарка – активное участие в этой акции приняли, в том числе, и директора компании.

Как обычно много просьб связано с современными гаджетами, куклами и коньками. У многих детей есть большое желание заниматься спортом.

На Южно-Сахалинске «Чудеса» не закончатся. 26 декабря сотрудники отправятся поздравлять ребят из реабилитационного центра «Надежда» Поронайска, а 27 декабря «Новогодние чудеса» случатся в социально-реабилитационном центре «Радуга» Корсакова и «Добродея» села Кировское.

Благотворительная акция «Новогодние чудеса» проводится в рамках корпоративной программы поддержки благотворительных инициатив работников «Сахалин Энерджи» «Спешите делать добро», которая действует в компании с 2003 года. В центре внимания сотрудников «Сахалин Энерджи», участвующих в благотворительных проектах, наиболее нуждающиеся в помощи организации (детские дома, социальные приюты) и уязвимые социальные группы – престарелые граждане, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными физическими возможностями.