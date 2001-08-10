164 человека и 61 единица техники готовы к метели
Сегодня утром 46 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад ПАО «Сахалинэнерго» (164 человека) и 61 единица техники переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий циклона, который обрушился на Сахалин. По сообщениям синоптиков, ожидаются сильная метель, ветер до 40 метров в секунду, налипание мокрого снега.
Как сообщили ТИА «Острова» в энергетической компании, был разработан план взаимодействия при ликвидации последствий стихии. Он согласован с органами местного самоуправления, органами управления по делам ГО и ЧС муниципальных образований.
На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.
Учитывая высокую вероятность обледенения проводов, дополнительно проверена готовность установок плавок гололеда к их включению и работе в режиме высоких нагрузок.
В связи с возможным повреждением циклоном линий электропередачи, энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность – не приближаться и не дотрагиваться до опасных энергообъектов (оборванных проводов), сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».
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