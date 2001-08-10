В Холмске готовы к встрече с циклоном
Сегодня глава администрации Холмска Андрей Сухомесов провёл совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с надвигающимся на юг Сахалина глубоким циклоном.
Присутствовали руководители ресурсоснабжающих организаций, дорожных и коммунальных служб, управлений администрации, здравоохранения и МЧС.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, Андрей Сухомесов объявил о введении в округе режима повышенной готовности, в связи с циклоном. Непогода может принести с собой помимо штормового ветра и такие неприятности, как налипание мокрого снега на провода, выход из строя трансформаторов на подстанциях, гололёдные явления на дорогах при сохранении положительных температур воздуха и др. Поэтому все городские службы должны привести в соответствие с требованиями ЧС людские и технические ресурсы.
Что касается образовательных учреждений, на КЧС принято решение об отмене на 25 декабря 2 смены в школах округа. По организации обучения 1 и 2 смен 26 декабря решение будет принято на вечернем заседании комиссии.
На текущий момент в городе вся необходимая снегоуборочная техника в наличии, сформированы аварийные бригады, которые достаточно обеспечены материалами, проверяются и обеспечиваются дополнительным запасом топлива дизельные генераторы ресурсоснабжающих организаций и социально значимых объектов. В больницах имеются также газовые баллоны и плиты для обеспечения питания больных.
Андрей Сухомесов призвал дорожные службы особое внимание обратить на самые проблемные участки города. Это подъём на путепровод, подъёмы на улицы Молодёжная, Первомайская и 60 лет Октября. Каждые два часа, начиная с 13.00, руководители всех служб обязаны докладывать о сложившейся ситуации и мерах по обеспечению прохождения циклона без опасных последствий в Единую дежурную диспетчерскую службу (по телефону 2-04-66) и лично главе администрации. Также должен быть обеспечен своевременный проезд всех экстренных служб – скрой помощи, пожарных, спасателей и полиции.
На период ЧС дорожным службам решением КЧС было разрешено посыпать улично-дорожное полотно шлаком для более оперативной ликвидации опасных гололёдных явлений.
Следующее заседание КЧС назначено на 18 часов 25 декабря.
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