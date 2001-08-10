В одиннадцати районах области прогнозируется лавинная опасность
Спасатели предупреждают островитян, что 26 и 27 декабря на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется лавинная опасность.
Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, существуют правила безопасности при попадании в лавину:
При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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