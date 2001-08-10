На Сахалине провели 153 рейда против незаконной рубки елей
Ежегодная операция «Ель» проводится силами минлесхоза и подведомственных ему лесничеств. Государственные инспекторы охраняют лес от незаконных рубок во всех районах области, в том числе и на Курильских островах. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве лесного и охотничьего хозяйства.
С 14 декабря по сегодняшний день уже проведено 153 рейда, в результате которых было выявлено 6 фактов незаконных рубок новогодних елей: в Охинском районе – 2 факта, в Долинском – 3 и один факт в Корсаковском районе.
Главный лесничий Корсаковского лесничества Алексей Чупахин рассказал, как им удалось поймать браконьера:
– Вчера мы выехали в рейд. Буквально за руку поймали одного гражданина, но по опыту знаю, что целой компанией (а с ним было еще двое) и на авто с вместительным багажником за одной елкой в лес не ездят. Скорее всего, мы успели вовремя, пострадала одна лишь елочка. Мы планируем ее подарить корсаковскому детскому саду.
Главный лесничий предупредил всех: погода для госинспекторов не помеха, рейды они будут проводить каждый день.
По данным фактам сотрудники сахалинских лесничеств возбудили 6 дел об административных правонарушениях. Помимо возмещения нанесенного ущерба (от 1300 рублей до 1900 рублей за одно дерево), нарушители обязаны будут заплатить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.
– Если браконьер срубит 4 ели, ему грозит уже уголовная ответственность, – прокомментировала начальник отдела государственного надзора в установленных сферах деятельности и оперативного реагирования областного минлесхоза Татьяна Земляная.
Оперативная работа продлится вплоть до 31 декабря. Напомним, в прошлом году госинспекторы лесничеств и минлесхоза в рамках операции «Ель» выявили 10 незаконных рубок.
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