Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2017
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14:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине ограничили автодвижение

В связи с неблагоприятными погодными условиями  с 13 часов 00 минут  25 декабря 2017 года  в соответствии с решением КЧС закрыто движение для всех видов транспорта на участке   автодороги «Южно – Сахалинск - Оха» с 54 по 207 км (Стародубское - Поречье) и автодорога «Арсентьевка – Ильинское» с 0 по 29 км. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Движение ограничено до улучшения погоды и  создания условий для безопасного движения транспорта.

Управление ГИБДД УМВД России рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

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