8 городов Сахалина охватил проект по буккросингу

Автономная некоммерческая организация «Лучшие идеи страны» завершила реализацию проекта «Буккросинг на Сахалине» по гранту правительства Сахалинской области. Идея проекта заключалась в расширении бесплатной инфраструктуры чтения, привлечению населения области к культурным ценностям посредством книги.

Для этого в сотрудничестве с сахалинской компанией ООО «Сектор» была разработана модель, в соответствии с которой были изготовлены 10 арт-объектов в виде книжных шкафов для целей буккросинга (или книговорота). Поскольку предполагалось размещение шкафов в публичных пространствах, при изготовлении был сделан акцент на антивандальных, а также влагоустойчивых и эстетических свойствах этих объектов.

Как сообщили ТИА «Острова» в организации «Лучшие идеи страны», проект охватил 8 муниципальных образований Сахалинской области, от Южно-Сахалинска до Тымовского. Для установки шкафов во взаимодействии с различными общественными организациями были выбраны наиболее популярные места досуга с высокой проходимостью. Например, в Южно-Сахалинске это сквер Пограничников, сквер А.С. Пушкина, бульвар имени Ф.С. Анкудинова. В других муниципальных образованиях местами установки также в основном были выбраны скверы или городские площади, но были и исключения, например, в Холмске книжный шкаф установлен в КДЦ «Россия». В муниципалитетах, помимо областного центра, данные объекты стали первыми в своем роде - как современные мобильные инструменты социальной и интеллектуальной активности населения, особенно молодежи.

Были разработаны информационные баннеры о содержании проекта и движении буккросинга в принципе. К сбору литературы открытого доступа были подключены школьники, студенты, население, что позволило в короткие сроки собрать более чем 600 экз. книг. Многие жители и сегодня предлагают книги для проекта из домашних библиотек, что позволяет держать буккросинг в постоянной динамике.

- Очень важно, что региональная власть оказывает реальную поддержку инициативе граждан. Одна из них, идея буккроссинга, активно развиваемого во всем мире, имеет несомненный потенциал в Сахалинской области, - рассказал руководитель АНО «Лучшие идеи страны» Максим Сулаков. – С моей точки зрения, это движение не очень большими средствами позволяет решать очень важную, первостепенную задачу - повышение уровня образованности и культуры людей в современном мире технологий – и одновременно позволяет стимулировать общественную активность.