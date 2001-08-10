На острове закроют автодорогу «Стародубское - Гастелло»

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 14 часов 30 минут 25 декабря 2017 года в соответствии с решением КЧС закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги «Южно – Сахалинск - Оха» с 54 по 274 км (Стародубское - Гастелло). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Движение ограничено до улучшения погоды и создания условий для безопасного движения транспорта.

Сахалинская дорожная полиция рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.