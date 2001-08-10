50 единиц техники расчищают Южно-Сахалинск

Сейчас, 25 декабря, на дорогах областного центра работает порядка 50 единиц спецтехники. В основном это комбинированные дорожные машины (КДМ), ведущие борьбу с гололедицей, а также тракторы с плужно-щеточным оборудованием, очищающие тротуары. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

В предстоящую ночь количество техники будет увеличено примерно до 200 единиц. К КДМ и тракторам присоединятся грейдеры, погрузчики и самосвалы. Помимо расчистки проезжей части, спецтехника вывозом снега с автобусных остановок, перекрестков и парковочных караманов, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Римша. - Кроме того, в первую очередь от снега будут освобождены подъездные пути к школам, детским садам и социальным объектам. На данный момент работать большим числом техники в городе не представляется возможным в виду большой загруженности личного транспорта граждан.

На этот час режим ЧС в городском округе не введен. Проезд по всем дорогам обеспечен в полном объеме, трассы в черте городского округа закрывать пока не планируется. Общественный транспорт функционирует в обычном режиме.

Департамент образования Южно-Сахалинска рекомендовал руководителям образовательных учреждений сократить занятия второй смены. Детские сады и другие социальные объекты областного центра функционируют в штатном режиме. Информация о работе школ на 26 декабря будет размещена дополнительно.