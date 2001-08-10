Действующий циклон дойдет до Курил

Ночью 26 декабря ожидается усиление ветра до ураганного. Кроме этого, как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, на территории всех районов острова и областного центра прогнозируется сильная метель (видимость менее 500 метров), сильный, местами очень сильный снег, очень сильный ветер, на побережьях порывы до ураганного.

Днем 25 декабря на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск ожидались сильные осадки, на востоке очень сильные. Также прогнозировался сильный гололёд, сильный ветер, на побережьях очень сильный. Объявлена лавинная опасность.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- при внезапном побелении мочек ушей, кончика носа, подбородка, щек у окружающих вас людей сообщить им об этом;

- придерживайтесь трассы, асфальта, они меньше подвержены заносу и у них есть кромка, по которой можно ориентироваться;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- не подходить к стенам зданий во избежание возможной угрозы от падения сосулек;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон спасения 112

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).