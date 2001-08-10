Во всех школах Южно-Сахалинска отменены занятия

26 декабря отменены занятия первой и второй смен во всех школах Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, такое решение было принято в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Во вторник, 26 декабря, на территории городского округа ожидаются сильный снег, метель и порывистый ветер.

Детские сады завтра будут работать в обычном режиме.Дошкольные учреждения обеспечены питьевой водой и продуктами питания.