Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2017
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У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
17:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Во всех школах Южно-Сахалинска отменены занятия

26 декабря отменены занятия первой и второй смен во всех школах Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, такое решение было принято в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Во вторник, 26 декабря, на территории городского округа ожидаются сильный снег, метель и порывистый ветер.

Детские сады завтра будут работать в обычном режиме.Дошкольные учреждения обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

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