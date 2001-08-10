Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2017
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У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
18:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Утренники в Южно-Сахалинске перенесли на другие даты

Свои коррективы непогода внесла и в проведение 26 декабря детских  новогодних утренников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

По сообщению департамента образования, в тех школах, где во вторник планировались утренники, новогодние представления будут перенесены на другие дни. Так, в Лицее №1 и школе №5 мероприятия пройдут 28 декабря. В остальных городских школах утренники либо уже прошли, либо намечены на вторую половину этой недели.

Кроме того, скорректировано расписание мероприятий в детских садах — они также будут перенесены с 26 декабря на другие дни. Администрация каждого дошкольного учреждения сейчас оперативно доводит эту информацию до родителей.

Также с 26 на 30 декабря перенесены новогодние детские мероприятия в ДК «Родина».

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