Утренники в Южно-Сахалинске перенесли на другие даты

Свои коррективы непогода внесла и в проведение 26 декабря детских новогодних утренников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

По сообщению департамента образования, в тех школах, где во вторник планировались утренники, новогодние представления будут перенесены на другие дни. Так, в Лицее №1 и школе №5 мероприятия пройдут 28 декабря. В остальных городских школах утренники либо уже прошли, либо намечены на вторую половину этой недели.

Кроме того, скорректировано расписание мероприятий в детских садах — они также будут перенесены с 26 декабря на другие дни. Администрация каждого дошкольного учреждения сейчас оперативно доводит эту информацию до родителей.

Также с 26 на 30 декабря перенесены новогодние детские мероприятия в ДК «Родина».